Sicilia in lutto, si è spento il maestro Franco Battiato – VIDEO

Da questa mattina la Sicilia è in lutto. Si è spento nella sua residenza di Milo il grande Franco Battiato. Lo ha reso noto la famiglia.

Battiato aveva 76 anni ed era purtroppo malato da tempo, ma il suo lascito resterà immortale.

Il poliedrico artista catanese, che ha incantato il mondo della musica italiana nel corso di una carriera durata oltre 50 anni. Difficile classificarlo in un genere musicale preciso, i suoi testi spaziano tra esoterismo, filosofia teorica, misticismo. E ancora, la passione per i suoni orientali, ma anche per la musica classica, fino all’elettronica. La sua avanguardia, la sua ricerca costante di nuove sonorità lo ha reso unico nel panorama nazionale.

Tra i suoi capolavori ricordiamo La Cura, forse il brano più intimo; Centro di gravità permanente; Povera Patria; Voglio vederti danzare. Le collaborazioni con numerosi artisti, come Giuni Russo, per cui scrive “Un’estate al mare”; Alice, che con il brano scritto da Battiato “Per Elisa”, vincerà il Festival di Sanremo 1981.

Non solo musica però. Ha diretto anche diversi film tra cui Perdutoamor e Musikante, quest’ultimo riguardante la vita di Ludwig van Beethoven, presentato alla Mostra del cinema di Venezia del 2005.

Anche la politica: da sempre vicino al centro-sinistra, come dichiarato più volte in diverse interviste, dal 2012 al 2013 svolge l’incarico di Assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana nel Governo Crocetta, precisando che avrebbe rinunciato al relativo compenso. Una love story finita bruscamente.

Nel settembre 2017 tiene il suo ultimo concerto al Teatro romano di Catania; le ultime quattro date del tour vengono annullate per motivi di salute.

Assente dalle scene per quasi 4 anni, il Maestro era sempre presente con la sua influenza musicale. In “Musica Leggerissima”, la hit del duo Colapesce-Dimartino che sta spopolando in radio e sulle piattaforme di streaming, si percepisce un deciso omaggio alla musicalità di Battiato. La cosa è stata confermata dai due cantanti siciliani, che hanno tra l’altro onorato il Maestro cantando “Povera Patria” nella serata della Cover di Sanremo 2021.

Non ci resta altro che scrivere Grazie Franco. Riposa in pace. Sarai per sempre immortale.