Patti: il laboratorio di idee dello schieramento di “Patti Futura” si allarga

Adriana Lucia Cernea – avvocato, poi la dottoressa Concetta Ficarra e Gabriele Tumeo – ingegnere informatico, contribuiranno sui temi dell’inclusione sociale, dell’educazione ambientale e del digital marketing.

“Riteniamo che il rilancio di un territorio passi anche dallo sviluppo di progetti che guardano con attenzione a tematiche come il marketing, l’inclusione sociale e l’educazione ambientale, hanno spiegato i portavoce Francesco Balletta e Nicola Pelleriti; l’idea di sviluppare un programma partecipato è per noi la strada maestra per una sana politica.”