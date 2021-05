Covid-19 – 411 i nuovi casi del giorno in Sicilia, ma torna a salire il numero delle vittime, 22 oggi

In lieve risalita, ma a fronte di un maggior numero di tamponi processati, i casi di Covid-19 oggi in Sicilia: 411 i contagi del giorno, registrati con 7.737 tamponi molecolari (ieri i casi erano stati 299, su 5.614 tamponi).

Stabile il tasso di positività, che anche oggi resta al 5,3%. Tenendo conto anche dei test antigenici (dei quali però la Sicilia non conteggia i positivi) il tasso di positività è dell’1,7%.

In calo di ulteriori 26 unità il numero dei positivi ricoverati, che adesso sono 894, di cui 108 in terapia intensiva (4 in meno rispetto al dato precedente, con un nuovo ingresso del giorno). I guariti in un solo giorno sono 792, mentre le vittime sono in risalita: 22 oggi (ieri erano state solo 4).

Per quanto riguarda i dati delle province, quella etnea torna a superare i cento casi: sono 157 i contagi nel catanese oggi. Poi 85 a Palermo, 52 a Trapani, 49 a Messina, 34 ad Agrigento, 20 a Ragusa ed infine 7 a Siracusa, 6 a Caltanissetta ed 1 ad Enna.

In Italia:

A livello nazionale, sono 4.452 i nuovi positivi al Covid oggi (ieri erano stati 3.455). 201 invece le vittime, ancora in risalita rispetto ai 140 decessi registrati ieri.