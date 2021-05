Capo d’Orlando – Studente della scuola media “Mancari” positivo al covid, chiuso per 3 giorni il plesso di Forno

Uno studente della scuola media Ernesto Mancari di Capo d’Orlando è risultato positivo al Covid-19. Per questo il Sindaco Franco Ingrilllì ha disposto per tre giorni la chiusura del plesso di via Torrente Forno, dove sono attualmente ospitate le classi della scuola “Mancari”, per effettuare gli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali. La scuola rimarrà chiusa da domani, mercoledì 19 a venerdì 21 maggio.

Lo scuolabus utilizzato dallo studente verrà sanificato oggi stesso.

L’intera classe frequentata dallo studente risultato positivo al tampone, è attualmente in quarantena.

Adesso le persone positive al covid nel comune Orlandino sono 7, mentre 45 sono i soggetti in isolamento. L’aumento significativo delle persone in quarantena è legato agli studenti (e al personale scolastico) che sono venuti in contatto con il ragazzo positivo e al gruppo squadra e allo staff tecnico dell’Orlandina, dopo la positività di un atleta della squadra. Tutti dovranno effettuare il tampone di verifica.