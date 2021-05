Basket, serie B: Fidelia Torrenova batte Varese in gara 2 dei playout

Due su due per la Fidelia Torrenova, che in Gara-2 dei Playout del Girone B del campionato di Serie B ha nuovamente la meglio sulla Coelsanus Varese per 61-58.

Una gara giocata ad alti ritmi, soprattutto nel primo tempo, che ha visto la squadra di coach Bartocci toccare il +11, 49-38, per poi essere ripresa ed agganciata dalla Robur. Nel finale poi a deciderla sono Bolletta ed i liberi di Guerra e Di Viccaro.

Una vittoria pesante, che porta la Fidelia sul 2-0 a favore nella serie.

Fidelia Torrenova: Perin 14 (2/5, 2/4), Gloria 10 (5/7), Bolletta 8 (2/3, 0/2), Lasagni 8 (1/2, 2/2), Di Viccaro 7 (1/2, 1/6), Guerra 7 (3/5), Ferrarotto 5 (1/2, 1/2), Galipò 2 (1/3, 0/4), Klanskis (0/2, 0/2), Mazzullo, Saccone ne. Coach: Bartocci.

Coelsanus Varese: Gergati 15 (3/7, 1/7), Maruca 13 (2/5, 1/4), Albique 11 (4/6, 0/1), Trentini 8 (1/5, 2/4), Boev 5 (2/3), Corno 4 (2/3, 0/5), Dalcò 2 (1/2, 0/1), Sorrentino (0/1 da 3), Veronesi ne, Macchi ne, Antonelli ne.