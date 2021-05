Barcellona Pozzo di Gotto: bando del Gal Tirrenico per non abbandonare la terra

Inizia oggi e scade il prossimo 17 agosto il bando proposto dal Gal Tirrenico Mari, Monti e Borghi di Barcellona Pozzo di Gotto per sostenere B&B, turismo rurale e la valorizzazione di beni culturali ed ambientali, i servizi turistici, ricreativi, di intrattenimento e per l’integrazione sociale in genere e quelli di manutenzione ambientale.

Beneficiari di questo avviso firmato dal presidente del Gal Gino Bertolami e del direttore Roberto Sauerborn, sono gli agricoltori e gli imprenditori agricoli, le micro e le piccole imprese, associazioni, fondazioni e cooperative. Si vuole favorire l’inversione di tendenza allo spopolamento delle aree rurali, fornendo un’alternativa di reddito alle aziende del territorio.

La misura asseconda la crescita della domanda di turismo rurale e delle presenze in strutture agrituristiche e mette a valore il percorso di riconoscimento internazionale del Brand Turistico che il Gal Tirrenico promuove per l’intera area. Bisogna però dotarsi di nuovi prodotti/servizi orientati verso i settori dell’eco-turismo, centri benessere, strutture ricreative e culturali, aree naturalistiche protette, le fattorie sociali e didattiche.

Il territorio del Gal offre storia, archeologia, attività turistico-termali ed incoraggia la creazione di servizi di ospitalità diffusa. La misura andrà inoltre a colmare la carenza nei servizi di assistenza per i turisti affetti da disabilità. Si potranno creare nuovi posti di lavoro, mantenere quelli che ci sono sul territorio, rafforzando la filiera agricola, culturale, enogastronomica e turistica.