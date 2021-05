Vaccinazioni anti-Covid – A Sant’Agata M.llo si procede al ritmo di oltre 600 dosi al giorno

La Sicilia spinge l’acceleratore sulle vaccininazioni, con 50.000 dosi giornaliere raggiunte giovedì e venerdì della scorsa settimana, salvo poi essere costretta ad una brusca frenata.

È stata una lunga giornata di vaccinazioni anche quella che si è svolta ieri, domenica 16 maggio e all’Ospedale di Sant’Agata di Militello sono 620 le dosi di vaccino complessivamente somministrate, solo agli over 60 e a persone che avevano già prenotato.

File ordinate e protezione civile a lavoro per gestire al meglio l’afflusso, che però, è stato fortemente ridotto a causa della sospensione della somministrazione dei farmaci Pfizer e Moderna in quello che doveva essere un open day dedicato anche agli over 50 e ai soggetti con fragilità.

Il provvedimento si è reso necessario per garantire le dosi dei farmaci sospesi a chi deve ricevere la seconda dose, ma non sono mancate le proteste di coloro che sono rimasti delusi del dietro-front della Regione, all’ultimo minuto.