Covid-19 – Nel primo giorno di zona gialla 299 nuovi casi in Sicilia, 4 le vittime. 10 in meno i ricoverati

Continua a scendere la curva dei contagi in Sicilia: sono 299 i nuovi casi di Covid-19 nell’isola nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.614 tamponi molecolari processati.

In picchiata anche il tasso di positività, che passa dal 7,1% di ieri (quando si erano registrati 405 casi su 5.701 tamponi), al 5,3% di oggi.

Tenendo conto anche dei test antigenici il tasso di positività è del 2,4%. Numeri in netta discesa quelli registrati negli ultimi giorni nella nostra regione, che oggi ha festeggiato il suo ingresso in zona gialla.

Ancora in calo il numero dei ricoverati, che adesso sono 10 in meno rispetto a ieri: 920 i positivi al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 112 in terapia intensiva (6 in meno rispetto al dato precedente, con nessun nuovo ingresso). I guariti in un solo giorno sono 758, mentre le vittime sono 4.

Nessuna provincia siciliana ha superato i cento casi: in testa c’è Ragusa, con 73 contagi del giorno, poi Catania con 70 e Palermo con 60. 38 i contagi nella provincia di Messina, 15 ad Agrigento, 14 a Siracusa, 10 a Trapani ed Enna e infine 9 a Caltanissetta.

In Italia:

A livello nazionale, sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 5.753). 140 invece le vittime, in aumento rispetto ai 93 decessi registrati ieri.