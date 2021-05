S. Agata Militello, violento scontro tra due vetture. Due feriti

Un violento scontro tra due auto si è verificato intorno alle 21 di questa sera sulla SS 113 in località Torrecandele a S. Agata Miltello.

Una Toyota Yaris condotta da 23enne di Torrenova che proveniva da c.da Papa si immetteva sulla SS 113 in direzione Palermo. Nella stessa direzione viaggiava una Audi S3, alla cui guida c’era un 45enne di S. Marco d’Alunzio. Per cause in corso di accertamento le due vetture hanno impattato violentemente. L’Audi ha addirittura arrestato la sua corsa contro una ringhiera di recinzione.

Ad avere la peggio conducente e passeggera della Yaris, entrambi soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso del nosocomio santagatese, per gli accertamenti del caso.

Sul posto i poliziotti del Commissariato di S. Agata Militello, che hanno effettuato i rilievi, coadiuvati dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia.