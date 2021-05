“Patti Futura” su imposta di soggiorno a Patti: “Meglio un utilizzo mirato del gettito, evidenziando i settori specifici di intervento!”

L’obiettivo è ottenere risultati in ambito turistico e di marketing con l’utilizzo mirato del gettito; questo intende proporre il gruppo “Patti Futura”, rappresentato in aula dal consigliere Filippo Tripoli, dopo essersi confrontato con i componenti del “laboratorio d’idee” e nello specifico con Enza Mondello, che è stata in passato presidente dell’associazione albergatori.

Lo schieramento vuole presentare un emendamento all’articolo cinque del regolamento, elencando in modo più specifico quali dovranno essere gli interventi in ambito turistico che dovranno essere autofinanziati in parte con l’imposta di soggiorno.

“Si punta a creare servizi migliori per il turista in prossimità delle strutture alberghiere e balneari ed una migliore accoglienza nei luoghi simbolo, come quelli culturali, architettonici e archeologici e nei siti di maggiore affluenza, ha spiegato il consigliere Tripoli effettuando un decoro pubblico limitatamente ai posti più strategici, come le piazze e gli ingressi della città.”

Per “Patti Futura” è impensabile continuare ad utilizzare questa importante entrata in maniera generalizzata e non strategica, rischiando di perdere lo scopo per il quale è stata istituita e cioè fonte d’investimenti nelle più belle località turistiche d’Italia.