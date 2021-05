Galati Mamertino, al via i lavori di rifacimento dei loculi cimiteriali

Dopo i lavori al campo sportivo “Ducezio”, allo storico Palazzo De Spuches, alla Chiesa del Rosario, al Centro Comunale di Raccolta e al Palazzetto dello Sport di Rafa, un altro importante intervento, necessario per la cittadinanza e un altro traguardo per l’Amministrazione Comunale galatese, che ha seguito l’ iter in sinergia con l’ Ufficio Tecnico Comunale.

Sono stati infatti consegnati all’impresa “Venuta” di Piraino i lavori di demolizione e ricostruzione dei vecchi loculi cimiteriali della zona A e C del civico cimitero – 2° lotto – per l’importo di progetto di € 173.685,96 – l’ importo di contratto è di € 63.000,02.

La progettazione e D.l. è stata affidata all’ Arch. Alvaro Leone Militi, il coordinatore per la sicurezza è il Geom. Valentino Parafioriti, il R.U.P. è l’ Arch. Giuseppa Cavolo.

Intanto è già previsto e in fase di programmazione un altro importante intervento che interesserà una diversa zona del cimitero comunale.