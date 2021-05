Covid-19: attuali positivi in calo nel messinese. Positivo al rapido un giocatore dell’Orlandina Basket

Nonostante l’incremento dei nuovi contagi sia costante in provincia di Messina, che ieri ha bissato i 65 nuovi casi, continua a scendere il numero gli attuali positivi, che sono 1950, secondo l’ultimo report diramato dall’ufficio straordinario per l’emergenza covid di Messina. 30 in meno rispetto al giorno precedente. Dati confortanti anche sui ricoveri ospedalieri 90 in tutto, di cui 17 nei reparti di terapia intensiva e 3 in sub intensiva all’ospedale Piemonte. Scende così al 38% la pressione sul sistema sanitario provinciale, dopo settimane sopra la soglia del 40%.

Numeri in calo a Tortorici, dove sono scesi da 91 ad 86 i casi accertati, di cui 84 al test molecolare e 2 al test rapido. 6 sono i guariti e uno è stato considerato positivo asintomatico a lungo termine, mentre sono due i soggetti risultati positivi al tampone molecolare, tra i contatti stretti di soggetti già positivi. Dati confortanti anche da Longi, dove da 21 scendono a 16 gli attuali postivi e da 6 a 3 le persone in quarantena e da Militello Rosmarino dove i casi scendono da 7 a 5 e non ci sono più persone in quarantena.

A Capo d’Orlando è risultato positivo al tampone rapido un giocatore della squadra dell’Orlandina Basket. L’atleta è stato posto in isolamento, in attesa di ulteriori esami specifici. Negativi invece tutti gli altri atleti e lo staff tecnico, che nei prossimi giorni effettueranno i test di controllo.

Buone notizie anche da Barcellona PG, dove, dopo diversi giorni con dati in aumento, ieri si è registrato un calo dei soggetti positivi che sono 147, ben 14 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. Curva epidemiologica giù anche a Milazzo, con due casi positivi in meno, che fanno scendere il numero degli attuali postivi a 59.