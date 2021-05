Vaccini – Domenica Open Day per gli over 50 a Sant’Agata Militello. Lunedì inaugurazione dell’hub a Milazzo

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale in Sicilia. Lunedì sarà inaugurato a Milazzo il centro vaccinale al Parco Corolla alle 11.

Si tratta del primo hub situato in un centro commerciale in Sicilia. Sarà presente il commissario straordinario per l’emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze.

L’Asp intanto ha organizzato un open day, per over 50 e fragili, nella giornata di domenica all’ospedale di Sant’Agata Militello.

Sarà l’unico hub del comprensorio in cui ci sarà l’open day, che non si terrà a Capo d’Orlando. Il centro vaccinale di Piazza Bontempo sarà comunque aperto per coloro che hanno effettuato la prenotazione sul portale regionale.