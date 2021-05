Torrenova, il sindaco Castrovinci traccia un bilancio delle opere realizzate. Addio alla poltrona?

“Siamo ad un anno dalla fine del mio secondo, e molto probabilmente ultimo mandato, e voglio rendervi partecipi degli obiettivi che desideriamo portare a termine prima della scadenza di maggio 2022”.

Così il primo cittadino di Torrenova, Salvatore Castrovinci esordisce in quello che pare essere un vero e proprio bilancio dei risultati raggiunti sin qui e da raggiungere entro la primavera del 2022, quando potrebbe decidere di non ricandidarsi per la poltrona di sindaco della piccola cittadina tirrenica, nonostante la normativa, recentemente approvata dalla Regione, gli consentirebbe di tentare la corsa per il terzo mandato consecutivo.

Un lungo elenco, che comprende i progetti già finanziati e in corso di realizzazione come l’adeguamento sismico scuola media e quello della scuola elementare, i cui lavori inizieranno a giugno, i lavori per il nuovo depuratore, per un valore € 2.160.000,00 e i cui lavori sono già iniziati; la riqualificazione di pazza mare, per un importo di 1..000.000,00 di euro e la realizzazione del tanto atteso lungomare, che collega Torrenova a Capo d’Orlando, per Importo di € 5.835.000,00 ed ormai in dirittura d’arrivo. E si aggiungono i progetti di adeguamento ed efficientamento energetico del municipio, i cui lavori saranno avviati ad ottobre e della pubblica illuminazione:inizio lavori novembre, la riqualificazione del campo da tennis, annesso alla scuola media, già conclusa. Segue la riqualificazione della scuola materna serro coniglio, il ripascimento del litorale di contrada Zappulla i cui lavori soni già iniziati, l’efficientamento dell’asilo nido, della scuola materna di via Meli già realizzati.

Ancora, un anno di tempo, dunque, durante il quale ci sono altre opere per le quali si tenterà di ottenere il relativo finanziamento. Il primo cittadino e la sua ultima giunta, che lo ha puntualmente sostenuto con grande impegno, così come la precedente, puntano a realizzare il parco urbano nell’ex cava Scodoni, per il quale molto presto sarà presentato il relativo progetto – che il primo cittadino definisce “straordinario” – alla cittadinanza, la strada di collegamento tra piazza Autonomia ed il cavalcavia per la quale esiste già il progetto esecutivo e cantierabile ed infine la strada di completamento della zona industriale. Insomma, se davvero Salvatore Castrovinci intende smobilitare dal palazzo municipale di Via Benedetto Caputo, stanco anche di un lungo e difficilissimo anno di pandemia da coronavirus, certamente punta ad un’uscita in grande stile.

“Solo negli ultimi anni abbiamo ottenuto finanziamenti per circa 14 milioni di euro una cifra record per la provincia che certifica un grandissimo lavoro di squadra come sempre a servizio della nostra meravigliosa Torrenova.” Conclude nella sua nota.