Sant’Agata Militello – Casi Covid e difficoltà nel tracciamento, istituti scolastici chiusi dal 15 al 22 maggio

Il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso ha disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza dal 15 maggio al 22. L’ordinanza del primo cittadino si è resa necessaria visti i numerosi casi di covid-19 registrati all’interno degli istituti scolastici.

Si è svolto infatti un primo sommario tracciamento dei contatti degli alunni positivi al Covid-19 e i genitori di questi hanno riferito di contatti stretti degli stessi con compagni frequentanti altre classi degli stessi Istituti.

Per evidenti ed oggettive difficoltà nel contact tracing dunque si è proceduto, in via precauzionale, alla sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado dei due Istituti comprensivi del Comune di Sant’Agata di Militello. Gli alunni effettueranno le lezioni mediante la Didattica a Distanza.