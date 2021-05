San Salvatore di Fitalia – Docente della primaria positiva al Covid-19, scuola chiusa fino al 18 maggio

Una docente della scuola primaria di San Salvatorr di Fitali è risultata positiva al tampone molecolare nella giornata di oggi. Lo comunica il primo cittadino Giuseppe Pizzolante.

“Questo Ufficio si è immediatamente attivato e, in prima istanza, ha deciso di chiudere con Ordinanza Sindacale n. 13 in fase di pubblicazione la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a partire dal pomeriggio di oggi 14/05 dalle ore 13:00, al fine di evitare la mensa comune, e l’intero plesso scolastico per i giorni 17-18/05.“ scrive il sindaco nell’ordinanza.