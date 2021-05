Covid-19 – Rallenta ancora la pandemia in Sicilia, 573 i nuovi casi. Sotto quota mille i ricoveri

Finalmente la Sicilia vede la luce in fondo al tunnel: nel giorno in cui viene annunciato che da lunedì l’isola passerà in zona gialla i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 573, a fronte di 7.568 tamponi molecolari processati. Rallenta ancora, dunque, la pandemia in Sicilia: ieri i nuovi casi erano stati 603, su 7.854 tamponi.

Si abbassa di pochissimo il tasso di positività, oggi al 7,6%, mentre tenendo conto anche dei test rapidi, da cui però non emerge nessun positivo, in Sicilia l’incidenza scende al 2,6%.

1.712 le persone guarite oggi, mentre si abbassa ancora il numero dei decessi legati al Covid: 17 nelle ultime 24 ore (contro i 19 di ieri).

Scende sotto la fatidica quota mille il numero dei positivi al Covid che necessitano di cure ospedaliere, i ricoverati sono 46 in meno rispetto a ieri: 961 , di cui 120 in terapia intensiva (4 meno di ieri, con 3 nuovi ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi per provincia, Catania e Palermo sono le uniche in tripla cifra, rispettivamente con 169 e 140 casi giornalieri. Poi 65 casi a Messina, 52 a Siracusa, 43 a Caltanissetta, 36 a Ragusa, 32 ad Agrigento, 25 a Trapani e 11, infine, ad Enna.

In Italia

In lieve calo, rispetto a ieri, i contagi nell’intera penisola, dove si contano complessivamente 7.567 nuovi contagi (ieri erano stati 8.085). 13.782 invece i guariti, mentre si abbassa il numero delle vittime, oggi sono 182 (ieri erano state 201).