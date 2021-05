Covid-19 – In Sicilia la pandemia rallenta: 603 i nuovi contagi. Sempre meno i positivi ricoverati

La Sicilia prosegue a passo spedito la sua corsa verso la zona gialla. Si conosceranno nel pomeriggio di domani le sorti della regione, con i dati che emergeranno dal consueto monitoraggio settimanale del venerdì dell’istituto superiore di sanità, ma i dati di questi giorni parlano di un rallentamento della pandemia in Sicilia: sono 603 i nuovi casi di Covid-19 registrati, a fronte di 7.854 tamponi molecolari processati (ieri erano stati 607 su 7.871 tamponi).

Invariato il tasso di positività, che resta al 7,7%, mentre tenendo conto anche dei test rapidi, da cui però non emerge nessun positivo, in Sicilia l’incidenza scende al 3%.

1.454 le persone guarite oggi, mentre si abbassa di poco il numero dei decessi legati al Covid: 19 nelle ultime 24 ore (contro i 22 di ieri).

Continua a scendere il numero dei positivi al Covid che necessitano di cure ospedaliere, ora i ricoverati sono 37 in meno, che oggi sono 1.007, di cui 124 in terapia intensiva (1 meno di ieri, con 5 nuovi ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi per provincia, ancora primato negativo per Catania, che fa registrare 183 casi giornalieri e appena dietro si piazza Palermo con 179 casi. Poi 67 casi ad Agrigento, 65 a Messina, 51 a Siracusa, 31 a Trapani, 17 a Caltanissetta, 6 a Ragusa e 4, infine, ad Enna.

In Italia

Ancora in crescita, seppur lieve, i contagi nell’intera penisola, dove si contano complessivamente 8.085 nuovi contagi (ieri erano stati 7.852). 14.295 invece i guariti, mentre si abbassa il numero delle vittime, oggi sono 201 (ieri erano state 262).