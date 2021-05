Auto prende a fuoco sulla A/20 a Messina, intervengono i Vigili del Fuoco. Traffico bloccato

Brutta disavventura questa mattina per gli occupanti di un’auto che transitava sulla A/20, poco dopo il casello di Villafranca Tirrena, in direzione Messina.

Il veicolo, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco e l’auto è stata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco del presidio fisso del CAS Boccetta (consorzio autostrade siciliane) e i volontari del Distaccamento di Villafranca Tirrena.

I mezzi intervenuti in questo soccorso sono stati il fauno (un mezzo speciale antincendio utilizzato anche per gli incendi boschivi), pick-up con modulo attrezzato, autopompa serbatoio e autobotte per supporto idrico.

La viabilità stradale si è leggermente congestionata durante le operazioni di spegnimento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle proprie sedi. Sul posto la Polizza Stradale per il coordinamento della viabilità della rete.