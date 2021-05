Serie A2 – Domani alle 13 la diretta su AM di Orlandina-Rieti

Penultima gara del Girone Blu per l’Orlandina Basket, che con una vittoria otterrebbe la certezza matematica della permanenza in Serie A2.

Avversario dei biancoazzurri sarà Rieti, in difficoltà visti gli infortuni e i casi Covid. La squadra di Rossi ha giocato le ultime partite con 6 giocatori a referto, tra cui uno impossibilitato a scendere in campo, ricevendo anche due multe dalla federazione per la mancata iscrizione del numero minimo di giocatori a referto.

Palla a due domani, 12 maggio, alle 13, con la gara che sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente Antenna del Mediterraneo.