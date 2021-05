Milazzo, water abbandonato in piazza S. Papino. La rabbia del sindaco Midili

“Questa è Piazza San Papino stamattina. Dopo aver pulito tutto qualcuno ha inteso lanciare inequivocabili segnali. Un segnale chiaro – aggiunge il sindaco Pippo Midili -. La sfida ad un’Amministrazione e ad una città che vuole cambiare pagina e vivere in una Milazzo pulita e dignitosa.”

Lo scatto parla da se e non lascia dubbi, quanto meno non al sindaco della Città del Capo, che nella giornata di oggi ha ribadito la linea dura contro chi starebbe sfidando l’amministrazione comunale, impegnata a mantenere alto il decoro urbano di Milazzo. “A San Papino, appena due giorni dopo la fine dei lavori di pulizia della piazza, ecco il segnale indirizzato da chi vuole mortificare la città. Non abbiamo paura. Nonostante tutto, noi restiamo Milazzo e chi ha lanciato la sfida resta identificato nell’oggetto buttato per terra”. Parole che sono come macigni quelle del primo cittadino milazzese. “Ma del resto è intollerabile assistere a scene come quella di questa mattina o come quelle di chi abbandona il sacchetto dell’immondizia in strada subito dopo il passaggio degli addetti per il ritiro di quanto depositato la sera precedente.” continua la nota pubblicata sul sito istituzionale del comune “Non c’è dubbio che il servizio di igiene ambientale deve ancora assestarsi e le criticità sono tante, ma una città come Milazzo non merita di sicuro azioni che mortificano quei cittadini che s’impegnano, accanto e a volte oltre le istituzioni, alla difesa del decoro e dell’ambiente nel quale vivono”.