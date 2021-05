Covid-19 – 894 casi e 26 vittime oggi in Sicilia. I numeri della pandemia tornano a crescere

Torna a salire la curva dei contagi in Sicilia. Sono 894 i nuovi casi di Covid del giorno, a fronte di 11.079 tamponi molecolari processati. Ieri i casi erano stati 589, ma su 7.347 tamponi.

Sale lievemente il tasso di positività, che si attesta all’8,1%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 3,3%, ma la Regione Siciliana continua nella scelta di non conteggiare i test antigenici positivi.

936 le persone guarite oggi, mentre torna ad aumentare il numero dei decessi legati al Covid: 26 nelle ultime 24 ore, contro i 6 di ieri.

Sul fronte ricoverati, dopo la crescita registrata ieri, torna a scendere il numero delle persone che in Sicilia necessitano di cure ospedaliere, che oggi sono 1.092 (27 meno di ieri), di cui 133 in terapia intensiva (2 in più di ieri, con 10 nuovi ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi per provincia, primato negativo per Catania, che fa registrare 392 casi giornalieri, seguita da Palermo, che ne conta 131. Appena dietro Messina con 88 contagiati e Agrigento con 86. Poi 62 casi a Ragusa, 57 a Trapani, 47 a Caltanissetta, 17 a Siracusa e 14 ad Enna.

In Italia

In lieve aumento i contagi nell’intera penisola, dove si contano complessivamente 6.946 nuovi contagi (ieri erano stati 5.080). 16.503 invece i guariti, mentre sale, purtroppo, il numero delle vittime, oggi sono 251 (ieri erano state 198).