Capo d’Orlando – Protesta dei dipendenti comunali: sono 4 le mensilità arretrate

E’ una bella giornata da trascorrere all’aperto, ma oggi i dipendenti di Palazzo Europa ne avrebbero fatto volentieri a meno. Protestano infatti per la mancata erogazione degli stipendi arretrati.

Per i circa duecento dipendenti del comune di Capo d’Orlando mancano all’appello risorse per oltre un milione di euro, una cifra che si amplifica se si calcola anche il salario accessorio. E’ una bella giornata di sole e caldo primaverile, ma non per loro, che ciclicamente ritornano a protestare per lo stesso motivo.