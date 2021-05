Tortorici – Salgono a 97 i positivi al Covid-19. Si rischia la proroga della zona rossa

Salgono a 97 i positivi al Covid-19 nel comune di Tortorici, in zona rossa fino al prossimo 12 maggio. I numeri, più alti di quando fu stabilito l’off limits nel comune oricense, fanno però propendere per una proroga della zona rossa, almeno per un’altra settimana.

92 i positivi al test molecolare, 5 al test rapido nel comune. Sei nuovi soggetti positivi al SARS-CoV2, tutti riscontrati all’esito del tampone molecolare effettuato al decimo giorno dal contatto con soggetti positivi, da persone già in quarantena.

Tre sono, invece, i soggetti già risultati positivi al test rapido nei giorni scorsi e confermati oggi dall’esito del tampone molecolare. Due i soggetti guariti.