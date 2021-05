Capo d’Orlando – Un successo il primo Open Day al centro vaccinale. E adesso? – VIDEO

Capo d’Orlando – Oltre 600 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri, domenica 9 maggio, durante l’Open Day dedicato agli over 60 ed ai soggetti con fragilità.

Soddisfatto il sindaco Ingrillì, anche se non sono mancati i disservizi nella prima giornata in cui ci si poteva presentare senza prenotazione ed alcuni degli aventi diritto si sono messi in coda già dalle 5.30 del mattino.

Oggi il centro vaccinale è rimasto chiuso, e si attende di sapere cosa succederà nei prossimi giorni, perché l’hub di Piazza Bontempo non è ancora presente nella piattaforma per le prenotazioni. Il centro vaccinale orlandino funzionerà solo nei weekend?