Ospedale Sant’Agata M.llo, Grasso: “Commissario Alagna, sono passati mesi dalla sua visita, ma le criticità restano”

“Nonostante tre mesi fa a seguito della visita del commissario Alagna e l’ok da parte dell’ex assessore al ramo Razza e il direttore generale La Rocca all’autorizzazione dei lavori di ristrutturazione e l’acquisto di apparecchiature fondamentali quali la risonanza magnetica, ecografi e holter, per il presidio ospedaliero di Sant’Agata di Militello, ad oggi nulla è cambiato. Si registrano ritardi sulle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di infermieri e ausiliari. Le criticità al nosocomio di Sant’Agata restano e le sale operatorie sono ancora chiuse, con gravi conseguenze per il bacino di utenti costretti a cercare altrove servizi medici essenziali. È evidente che ci vuole un serio cambio di passo a tutti i livelli – amministrativo e manageriale – perché sulla salute dei cittadini non si scherza. Pertanto, ho inviato una lettera al commissario Alagna perché non è possibile che la sanità messinese sia ancora allo sbando. Condivido l’azione dei sindaci che hanno chiesto un incontro al presidente della Regione per risposte concrete. Chi non è all’altezza deve farsi da parte e lasciare il posto: non è possibile continuare a elemosinare interventi”. Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Bernardette Grasso, la quale ha inviato una lettera al commissario dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna per chiedere immediati provvedimenti.