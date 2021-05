Il razzo cinese “Lunga Marcia 5B” è rientrato sull’Oceano Indiano

Si è concluso in un punto molto distante dal nostro Paese e dalla provincia messinese il viaggio del secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B, che secondo fonti Cinesi è rientrato nell’atmosfera terrestre sull’Oceano Indiano, in un’area vicina alle isole Maldive.

Lo ho annunciato l’ufficio per il volo umano dell’agenzia spaziale cinese Cnsa e il rientro è stato confermato anche dai dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America.

Nessun interessamento dell’Italia e della Sicilia, dunque, indicate dagli esperti come possibili punti di impatto – anche se con un margine piuttosto basso di probabilità – e che hanno trascorso la notte con gli occhi puntati al cielo e col fiato sospeso. Già nella tarda serata di ieri, si era identificato il bacino del Mediterraneo – al largo dell’Isola di Creta – come possibile luogo di rientro. All’alba di oggi l’ipotesi più accreditata è che il rientro possa essere avvenuto sopra l’Oceano Indiano.

Il tavolo tecnico del Dipartimento della protezione civile aveva già escluso l’interessamento del territorio italiano, dichiarato concluse le attività operative e chiuso il Comitato Operativo, intorno alle 4:30 di questa mattina.