Covid-19, scendono gli attuali positivi in provincia di Messina. Longi conclude la zona rossa

La provincia di Messina registra 81 nuovi casi secondo l’ultimo report diramato dal Ministero della salute. Mentre la curva dei nuovi contagi continua la sua fase di lenta, ma costante crescita, si rileva un calo degli attuali positivi che sono 2.009, con circa un centinaio di guarigioni in una settimana.

Sul fronte dei ricoveri i numeri, invece, restano pressoché costanti, con 109 persone che necessitano di cure ospedaliere, di cui 81 degenti nei reparti ordinari covid, 23 in terapia intensiva e 5 in terapia sub-intensiva. La pressione sulle strutture ospedaliere messinesi, si attesta, dunque tra il 45 e il 46% de posti letto.

Fine della zona rossa per il Comune di Longi, che dopo gli ultimi riscontri delle autorità sanitarie, conta 29 soggetti attualmente positivi e 5 soggetti in quarantena.

Torna, invece a salire, seppur lievemente, il numero dei casi rilevati nell’altro comune dell’area nebroidea in zona rossa, Tortorici, che passano complessivamente da 91 a 93. Sono due, infatti, i nuovi soggetti positivi al SARS-CoV2. Uno in un laboratorio di analisi di Tortorici e uno all’esito del tampone molecolare effettuato al decimo giorno dal contatto, con soggetto positivo, di una persona già in quarantena. Secondo l’ultimo aggiornamento, sono 85 i soggetti postivi al tampone molecolare ed 8 quelli al test rapido antigenico. Scende, invece, il numero delle persone in quarantena, che sono 82.

Bune notizie da Torrenova, dove i soggetti positivi scendono da 16 a 10 e si dimezzano gli isolati, che sono solo 10. La diffusione del contagio è attualmente circoscritta a soli 3 nuclei familiari, secondo quanto comunicato via social dal sindaco Castrovinci.

Scendono ad 11 i soggetti positivi a Militello Rosmarino, di uno ancora ospedalizzato ed a 3 le persone in quarantena fiduciaria ed anche a Capri Leone, il bilancio tra nuovi casi e guarigioni fa scendere da 10 ad 8 gli attuali positivi sul territorio comunale.

A Barcellona P.G. lieve incremento degli attuali positivi, che passano da 133 a 139. Nel comune guidato da Pinuccio Calabrò restano 5 i postivi al covid ancora ricoverati in ospedale, di cui tre nel nosocomio barcellonese e due in ospedali di Messina.

Curva degli attuali postivi in netta discesa, infine, a Milazzo, dove gli attuali positivi sono adesso 63. Addirittura venti in meno rispetto all’ultimo aggiornamento.