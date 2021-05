San Salvatore di Fitalia – Ricevuta una delegazione della Croce Rossa Italiana

Stamattina il Sindaco Giuseppe Pizzolante ha ricevuto nella residenza municipale una delegazione del Comitato locale della Croce Rossa Italiana.

La delegazione ha donato al Comune il Vessillo dell’Associazione che prontamente è stato appeso al palazzo municipale. Il Sindaco a sua volta ha donato, in segno di gratitudine per il prezioso servizio svolto, una pergamena ricordo. Di seguito il messaggio del Sindaco in occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa:

“Servizi per urgenza, per dimissioni ospedaliere, per ricoveri su richiesta, trasferimenti tra ospedali, visite specialistiche, servizio accompagnamento vaccinazioni, consegna farmaci e spesa a domicilio, sensibilizzazione della popolazione, attività ludiche per bambini e anziani. Sono solo alcuni servizi del grande lavoro della Croce Rossa Italiana-Comitato di San Salvatore di Fitalia.

È doveroso come Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, ringraziare il comitato locale per l’efficacia ed efficienza dei servizi svolti per la comunità, per i suoi residenti e per le altre comunità del comprensorio. L’Amministrazione non può che accogliere con favore i dati relativi all’attività ed i servizi erogati, sottolineando che la Croce Rossa svolge un ruolo determinante a livello sociale e umanitario.

In più occasioni abbiamo avuto modo di apprezzare non solo lo spirito di sacrificio e di abnegazione espresso dalle donne e dagli uomini della Croce Rossa ma anche la grande professionalità e la capacità di mobilitare, con rapidità ed efficacia, risorse umane e tecniche di grande importanza, il tutto avvenuto anche con la perfetta collaborazione e sintonia del personale sanitario come nella gestione della pandemia da Covid 19. È con sincero orgoglio quindi che si intende esprimere alla Croce Rossa – Comitato di San Salvatore di Fitalia, in tutte le Sue componenti, la mia personale riconoscenza – e quella dell’intera Amministrazione – per la preziosa collaborazione, sottolineando in particolar modo l’essenziale contributo profuso dai volontari e dalle professionalità intervenute al servizio soprattutto dei più deboli.

Con piacere abbiamo aderito all’iniziativa dell’ANCI che ha chiesto l’esposizione del vessillo dell’Associazione nella sede Municipale e di colorare di rosso un edificio di rilievo. Nei giorni 7,8 e 9 maggio l’Ex Ospedale San Calogero si colorerà di rosso”.