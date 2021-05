Capo d’Orlando – Un errore informatico sulla piattaforma rinvia a domani il via alle vaccinazioni

Un errore informatico, questo alla base dell’ennesimo rinvio dell’inizio delle somministrazioni dei vaccini anti-Covid all’hub vaccinale di Piazza Bontempo.

Per questa mattina era prevista la seconda giornata di “rodaggio”, con un centinaio di dosi da somministrare, e per questo motivo decine di medici di base si erano recati al centro vaccinale per offrire il loro contributo.

La piattaforma per le prenotazioni però non ha funzionato e dunque nessuno è riuscito a prenotare il suo appuntamento per la somministrazione del prezioso liquido.

“Abbiamo contattato l’ASP di Messina per avere delucidazioni – spiega il sindaco alla redazione di AMnotizie -, e ci è stato risposto che si è trattato di un disguido informatico”.

Tutto rinviato a domani, dunque, domenica 9 maggio, con la giornata di Open Day dedicata a quanti rientrano nel target attuale della campagna vaccinale. Possono quindi presentarsi per ricevere le dosi, senza prenotazione, gli over 80 e i soggetti fragili (per i quali è prevista la somministrazione dei sieri di Pfizer e Moderna) e coloro che rientrano nella fascia 60-79 anni (per cui è previsto il vaccino AstraZeneca).

“L’obiettivo della giornata di domani – annuncia il primo cittadino – è somministrare mille dosi”.