Tassa di soggiorno a Patti, “Patti Futura” chiede confronto tra commissioni consiliari e ufficio di ragioneria

Il gruppo consiliare “Patti Futura” ha richiesto la convocazione urgente delle commissioni comunali affari generali e turismo, per discutere e deliberare sulle possibili modifiche da apportare al regolamento dell’imposta di soggiorno, per evitare l’aumento dell’imposta.

“Richiederemo la presenza del responsabile comunale dell’ufficio ragioneria in commissione, ha spiegato il consigliere Filippo Tripoli, perchè le proposte dovranno essere redatte, previo parere dell’ufficio; esiste la possibilità concreta che il consiglio comunale possa modificare i regolamenti, visto che è stata posticipata al 31 di maggio l’approvazione del bilancio di previsione. Come gruppo siamo convinti che le modiche apportate per tempo eviteranno l’aumento.”