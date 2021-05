Sant’Agata Militello – Grande afflusso per l’Open Day over 50 con patologie

Cortile gremito oggi, all’ospedale di S. Agata di Militello, per la prima giornata dell’open day dedicato alle vaccinazioni senza prenotazione anche per gli over 50 con patologie pregresse, ai quali verranno somministrati i farmaci di Pfizer o Moderna.

Due lunghe code, gestite dal personale sanitario e dai volontari della protezione civile, rispettate con pazienza dai tanti che stamattina sono arrivati anche molto presto per ricevere il vaccino.

La direzione sanitaria ha attrezzato l’area esterna con un gazebo e qualche sedia, per permettere agli utenti di ripararsi da sole o pioggia e potersi sedere, e ha disposto due ingressi separati per prenotati e non prenotati.

Alle 10.30 tra soggetti con e senza prenotazione, erano circa 250 le dosi di vaccino già somministrate e, secondo una prima stima sull’afflusso, si prevede che entro oggi potranno essere inoculate circa 800 dosi di vaccino.

C’è anche chi, però, lamenta l’eccessiva attesa e chiede di attrezzare al più presto altri punti vaccinali sul territorio, per decongestionare il nosocomio santagatese e con maggior beneficio per gli utenti.