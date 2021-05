Covid – 603 i nuovi casi del giorno in Sicilia, la metà rispetto a ieri. In calo i ricoverati

Sono appena più della metà di ieri i nuovi contagi del giorno in Sicilia: 603 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.324 tamponi molecolari processati. Ieri i casi del giorno erano stati 1.202 su 11.563 tamponi.

In calo di oltre tre punti percentuali il tasso di positività, che passa al 7,2% oggi, nell’isola che in appena 24 ore scende dal terzo al nono posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,3%, anche se la Regione Siciliana non conteggia i test antigenici positivi.

Ben 1.140 i guariti del giorno, che fanno scendere il numero degli attuali positivi nell’isola a 23.330, ed è in calo anche il numero dei decessi legati al Covid: 11 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 24).

Sono ben 49 in meno i positivi al Covid che in Sicilia necessitano di cure ospedaliere: adesso sono 1.163 i ricoverati, di cui 142 in terapia intensiva (ben 7 meno di ieri, con nessun nuovo ingresso del giorno).

A livello provinciale, sono 207 i nuovi casi del giorno a Catania, 121 a Palermo, 56 a Siracus, 54 a Ragusa, 52 a Messina, 44 ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 18 a Trapani e 16 ad Enna.

In Italia

Si registra un calo anche nell’intera penisola, dove si contano complessivamente 10.554 nuovi contagi (ieri erano stati 11.807). In calo anche il numero delle vittime, 207 nelle ultime 24 ore (ieri erano state 258).