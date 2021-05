Capo d’Orlando – Domenica Open Day al centro vaccinale di Piazza Bontempo per gli over 60

Inizia l’attività del centro vaccinale di Capo d’Orlando. Dopo le prime 50 dosi somministrate mercoledì, domani l’attività riprende con un altro centinaio di vaccinazioni per persone che si sono prenotate sul portale regionale. Per domenica, poi, è previsto l’open day rivolto a quanti rientrano nel target attuale della campagna vaccinale. Possono quindi presentarsi per ricevere le dosi, senza prenotazione, over 80, soggetti fragili e coloro che rientrano nella fascia 60-79 anni.

“Dopo aver messo a punto la macchina organizzativa siamo pronti a partire con il decisivo contributo dell’Asp di Messina che ha messo a disposizione parte del personale sanitario – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Sarà magari possibile qualche disagio fin quando l’attività del centro entrerà a regime, ma l’importante è raggiungere l’obiettivo di una vaccinazione capillare nel nostro comprensorio per vivere un’estate serena e Covid free, in modo da essere appetibili per i turisti”.

Com’è noto, il centro vaccinale di Piazza Bontempo è l’unico sul territorio regionale ade essere stato realizzato grazie ad una stretta sinergia pubblico-privato con il contributo concreto delle imprese Irritec, Eurofood e C.P.R. Consulting.

“Siamo molto felici di aver contribuito alla realizzazione di un progetto così importante per il nostro territorio, che rappresenta un passo significativo nel contrasto alla pandemia”, ha dichiarato Carmelo Giuffrè, Presidente ed AD di Irritec. “Abbiamo creduto fin da subito in questa iniziativa, in sinergia con il Comune di Capo d’Orlando ed altre importanti realtà del territorio. Il nuovo hub vaccinale, infatti, rappresenta un’azione concreta di vicinanza e sostegno alla nostra comunità”.