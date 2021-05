Capo d’Orlando – Domenica 9 maggio in piazza Matteotti torna l’Azalea della Ricerca

I volontari dell’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) tornano nelle piazze italiane domenica 9 maggio, in occasione della festa della mamma, con l’Azalea della Ricerca.

Anche a Capo d’Orlando i volontari saranno presenti in Piazza Matteotti, a partire dalle ore 9.00, per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro.

L’Azalea sarà affiancata da una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma.

Questa colorata pianta si è dimostrata una preziosa alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da AIRC. Un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.