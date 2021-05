Messina – Arrestato 55enne con quasi mezzo kg di cocaina in casa

Lo scorso 4 maggio, in occasione del compimento delle attività connesse all’esecuzione delle misure cautelari relative all’operazione di Polizia “Market Place”, gli investigatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 55enne messinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo, infatti, ha consentito di rinvenire, occultati nella camera da letto, dei barattoli con all’interno diversi involucri in cellophane, contenenti cocaina dal peso complessivo di 440 grammi, nonché 9 grammi di canapa indiana. È stato, inoltre, rinvenuto e sottoposto a sequestro un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi.