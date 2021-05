Verifiche sismiche, finanziati interventi in scuole e strutture della Città Metropolitana di Messina

Verifiche sismiche su scuole e strutture di competenza della Città Metropolitana di Messina. Saranno possibili grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione su diciannove dei ventuno immobili interessati e al finanziamento statale di 1.300.000 euro.

Saranno completate le verifiche sulla vulnerabilità sismica su altri 16 edifici scolastici, per un importo di 500 mila euro. Saranno interessati gli istituti “Leonti”, “Valli”, “Medi” e “Copernico” di Barcellona, l’alberghiero di Brolo, il liceo delle scienze umane di Castroreale, il “Guttuso” di Milazzo, il commerciale di Naso, l’Ipsia e l’Iis di Pace del Mela, l’Ipsia di Patti, l’artistico di Santo Stefano di Camastra, il professionale di Furci Siculo e quello di Letojanni, a Messina gli istituti “Marconi”, “Verona Trento”, “Ainis” e “Caio Duilio” e il “Caminiti” di Santa Teresa Riva.

L’altra tranche di 800 mila euro riguarderà il patrimonio immobiliare dell’Ente con destinazione diversa: Palazzo dei Leoni, Palazzo Uffici ed ex I.A.I., le caserme dei carabinieri di Milazzo e Vulcano, gli alberghi “Panorama” a Castelmola, “Sicilia” e “Rifugio Santa Croce” a Mistretta e l’ex colonia Iria di Sant’Agata Militello.

Inoltre è stato approvato il finanziamento di oltre 110 mila euro per la progettazione della messa in sicurezza del costone in corrispondenza della galleria “Postoleone” nel comune di Mongiuffi Melia.