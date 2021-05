Squadra che vince non si cambia: l’AVIS Capo d’Orlando conferma il direttivo

Squadra che vince non si cambia, ed il 12% di sacche di sangue in più raccolte nei primi quattro mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è solo uno dei risultati ottenuti dall’AVIS di Capo d’Orlando.

Il consiglio direttivo, riunitosi lo scorso primo maggio nella sede di via Duca di Genova ha confermato, per il quadriennio 2021/2024, il presidente Giuseppe Parrino (al suo terzo mandato di fila), il vice presidente vicario Marco Rocca e la vice presidente Giusy Andronaco. Poi Lando Faranda è amministratore, l’instancabile Dario Giammellaro resta segretario e Maurizio Favazzi e Ignazio Carlo consiglieri. Confermato come revisore dei conti il dr. Massimo Carrello, mentre come collaboratori esterni Maria Elena Caliò, Valeria Caruso, Silvio Arena e Francesco Mirenda.

I magnifici gesti di solidarietà dei donatori dell’AVIS Comunale Capo d’Orlando hanno portato alla raccolta di 84 sacche di sangue e plasma, che hanno contribuito a rifornire i centri trasfusionali di riferimento di Patti e Sant’Agata Militello.

Per la giornata di domenica 9 maggio è in programma una raccolta di sangue con autoemoteca proprio a Capo d’Orlando, nei pressi della sede dell’Avis Comunale: già prenotati tutti i 18 posti disponibili, limitati per via dell’emergenza Covid-19.