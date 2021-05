Pfizer e Moderna lavorano al vaccino anti-Covid per i più piccoli. Per gli adulti il richiamo dopo 42 giorni

Presto anche i più piccoli potranno essere immunizzati. A giugno è previsto l’arrivo del vaccino per gli adolescenti: all’inizio infatti toccherà alla fascia d’età tra i 12 e i 16 anni. L’agenzia europea del farmaco, infatti, ha iniziato ad esaminare i dati di Pfizer e BioNTech, il vaccino ad Rna messaggero già approvato dai 16 anni in su. Negli Stati Uniti la luce verde è attesa già per la prossima settimana.

Prima dell’autunno, invece, sono attesi i risultati di altre sperimentazioni, anche su bambini più piccoli, fino a 6 mesi d’età.

Oltre a Pfizer, anche Moderna sta portando avanti i test sui più piccoli, ed al lavoro c’è anche Novavax, vaccino americano che usa il metodo tradizionale delle proteine ricombinanti e sarà approvato nei prossimi mesi.

Il richiamo negli adulti

Con una nuova circolare, invece, il ministero della Salute torna sull’estensione dell’intervallo tra le dosi di vaccini anti-Covid a mRNA (cioè Pfizer e Moderna) e sulla seconda dose del vaccino AstraZeneca.

In relazione all’evoluzione della campagna vaccinale contro il Covid-19, il Comitato Tecnico Scientifico sottolinea che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, in ragione di connotazioni anagrafiche o per patologie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di Covid gravi o addirittura fatali.

“Sulla scorta di questa considerazione, pur a fronte di studi registrativi che indicano come l’intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a RNA (PfizerBioNtech e Moderna) sia di 21 e 28 giorni rispettivamente, è raccomandabile un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana dalla prima dose”, si legge nella circolare.

La somministrazione della seconda dose di Pfizer e Moderna entro i 42 giorni dalla prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria, inoltre la prima somministrazione di entrambi i vaccini conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia Covid grave in un’elevata percentuale di casi (maggiore dell’80%). E ancora, in uno scenario in cui vi è ancora necessità di coprire un elevato numero di soggetti a rischio di sviluppare forme gravi o fatali di Covid, si configurano condizioni in cui “è opportuno dare priorità a strategie di sanità pubblica che consentano di coprire dal rischio il maggior numero possibile di soggetti nel minor tempo possibile”.

Inoltre il Cts ritiene anche che i soggetti che hanno ricevuto la prima dose del vaccino di AstraZeneca senza sviluppare problemi, “non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino”.