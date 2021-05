Musumeci: “Vaccini ai 50enni? Non possiamo aspettare i riottosi verso AstraZeneca”

“La Sicilia paga lo scotto di avere avuto cinque morti di persone che avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca: questo ha creato in maniera ingiustificata, ma comprensibile, una condizione di panico. L’esercito e il partito dei riottosi e dei diffidenti sono cresciuti e chi ha una certa età non riesce a fare una distinzione tra i vaccini”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato nel corso di ‘Dentro i fatti’, su TgCom24, parlando dell’apertura alle prenotazioni per il vaccino agli over 50.

“Non è vero che in Sicilia non ci occupiamo degli ultra 80enni. Per un mese abbiamo lanciato appelli per fare il vaccino, ma molti sono riottosi verso AstraZeneca e non possiamo certo aspettare che gli incerti si convincano”.

Così a Tgcom24 il presidente della Regione Sicilia, precisando che “tanti cittadini di diverse fasce di età ci invitano ad accelerare” la campagna e che comunque “per gli over 80 le porte sono sempre aperte”.