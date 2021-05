Messina – L’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla positivo al Covid-19

L’Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, S. E. Mons. Giovanni Accolla, è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica l’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Le condizioni generali di salute dell’Arcivescovo Accolla sono attualmente normali e non destano alcuna preoccupazione. Nel frattempo, è iniziato il trattamento medico a scopo precauzionale e le sue condizioni sono costantemente monitorate.

“Da diversi giorni, – si legge nella nota – il Presule non aveva presieduto celebrazioni pubbliche, né effettuato altri incontri con persone. Gli ultimi contatti avuti dall’Arcivescovo sono stati comunque avvisati come previsto dalla normativa in atto.

L’Arcivescovo sta vivendo questo momento con fede, speranza e coraggio, auspicando di poter presto tornare al normale esercizio del suo ministero pastorale a servizio della nostra Chiesa diocesana.”