Approdo peschereccio a Marina di Patti, ricorso al Tar per il contratto di affidamento dei lavori

Si discuterà il 24 giugno prossimo il ricorso proposto dalla “Silem srl” sul contratto per l’affidamento dei lavori di miglioramento dell’approdo pescherecci in località Marina di Patti.

Così hanno deciso, con ordinanza, i giudici della prima sezione del Tar di Catania. La società, rappresentata dall’avvocato Fabio Saitta, è opposta al comune di Patti, perchè si accerti l’illegittimità del silenzio sull’atto extragiudiziale notificato il 18 marzo 2020; con questo documento si invitava e diffidava il comune a stipulare il contratto per l’affidamento dei lavori di miglioramento dell’approdo pescherecci in località Marina di Patti, con l’obbligo a provvedere all’immediata conclusione del procedimento ad evidenza pubblica ed alla stipulazione del contratto.

L’1 dicembre 2020, con sentenza, è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione comunale sull’atto extragiudiziale e di conseguenza è stato ordinato al comune di Patti di adottare un provvedimento con cui esprimere definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto d’appalto all’esito della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del 20 novembre 2015.

In caso di inadempienza è stato nominato, quale commissario ad acta, il segretario comunale di Oliveri Anna Maria Carugno, insediatasi al comune di Patti il 26 gennaio 2021; ha chiesto agli uffici una relazione documentata sulla vicenda e ha evidenziato di non essere riuscita a portare a termine l’incarico, mancando la relazione e la documentazione, non avendo ancora gli uffici riscontrato la richiesta, funzionale all’esatta conoscenza dei fatti.

Da qui la richiesta di proroga dell’incarico per acquisire la documentazione necessaria. Il Tar ha accolto la richiesta di proroga avanzata dal commissario ad acta e ha rinviato le parti alla camera di consiglio del giorno 24 giugno prossimo.