Incidente mortale a Verona, vittima un 28enne originario di Milazzo

Giuseppe Bucca, 28enne originario di Milazzo, ha perso la vita ieri a causa di un incidente stradale a Isola della Scala, in provincia di Verona. Era in sella alla sua moto, una Honda CBR 600 (come riportato da veronasera.it) quando si è scontrato con un’automobile.

Purtroppo l’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi.

Giuseppe, da anni viveva a Verona per lavoro, ma era rimasto legatissimo al suo paese d’origine e in particolare alla frazione Olivarella. Sulla sua pagina Facebook centinaia i messaggi di cordoglio di coloro che lo conoscevano, che lo ricordano con stima e affetto.

Alla famiglia le più sincere condoglianze dalla redazione di AMnotizie.it