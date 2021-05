Fondi per le progettazioni a Reitano, Fondachelli Fantina, Gallodoro e Mandanici

Tra i Nebrodi e l’area jonica della provincia di Messina. Qui sono stati destinati i fondi per le progettazioni di messa in sicurezza del territorio con decreto del Ministero dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze del 3 maggio scorso; si riferisce, in linea generale, a contributi per i comuni per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva su interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di strade e poi di efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici.

Il decreto, che è stato programmato dal Governo Conte nella scorsa legge di bilancio, è stato ufficializzato dall’ex sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa. Sono stati assegnati per l’anno in corso 128 milioni di euro a tutti i comuni che, entro il termine del 15 gennaio 2021, hanno trasmesso al Ministero richieste ritenute ammissibili. Nello stilare la graduatoria sono stati privilegiati i comuni con maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

In provincia di Messina, a Reitano è stata finanziata la progettazione per il rifacimento e mitigazione del rischio idrogeologico della rete idrica comunale del centro abitato per circa 240 mila euro; tre progettazioni riguardano Gallodoro per circa 500 mila euro, poi altri tre a Fondachelli Fantina per circa 210 mila euro ed infine altre tre a Mandanici per circa 500 mila euro.