Capo d’Orlando – Domenica Open Day di vaccinazioni senza prenotazione all’hub vaccinale

Domenica nel nuovo hub vaccinale di Piazza Bontempo potranno presentarsi senza necessità di prenotazione tutti coloro che hanno compiuto 60 anni (inclusi i nati nel 1961).

Questa la novità del giorno che riguarda il centro vaccinale di Capo d’Orlando, dove stamattina è iniziato il weekend di “rodaggio”, in attesa di aprire le porte a 600 persone, che riceveranno la prima dose di vaccino anti-Covid.

50 le dosi somministrate questa mattina a chi si era prenotato sulla piattaforma messa a disposizione da Poste Italiane, all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, iniziativa che ripeterà venerdì, con lo stesso numero di somministrazioni, e sabato, giornata in cui le dosi saranno raddoppiate, arrivando fino a 100.

Ciò servirà a mettere in moto e ad oleare una “macchina” che, nelle previsioni degli addetti ai lavori, potrà arrivare a somministrare fino ad 800-1000 dosi di vaccino anti-Covid al giorno.

Per chi non è ancora riuscito a prenotarsi sulla piattaforma, dunque, nessun problema: basterà recarsi al centro vaccinale di Piazza Bontempo domenica, tra le 8 e le 20, per ricevere la propria prima dose di vaccino.

Ricordiamo che per chi appartiene al target 60-79 (senza patologie) è prevista la somministrazione del vaccino AstraZeneca, mentre a chi ha superato gli 80 anni (o li compirà nel 2021) ed ai soggetti ad elevata fragilità verranno somministrati i vaccini Pfizer o Moderna.