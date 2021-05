Brolo – Incidente in prossimità dello svincolo, ferita una ragazza

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Brolo, sulla SS113 in prossimità dello svincolo autostradale.

Una microcar, guidata da una ragazza, per cause ancora in corso di accertamento (probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia), si è scontrata con un’altra auto che procedeva in senso opposto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia municipale di Brolo che ha eseguito i rilievi di rito.

La ragazza, lievemente ferita, è stata trasportata all’ospedale Barone Romeo di Patti per gli accertamenti del caso.