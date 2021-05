Barcellona, intermodalità treno e bus, mozione in consiglio comunale

Migliorare l’intermodalità a Barcellona, facilitare i collegamenti tra autobus di linea, autobus urbani e treno, visto che capolinea Ast e stazione ferroviaria sono distanti ed è necessario collegare anche uffici e servizi del territorio.

Una circostanza possibile se da un incontro tra Ast, Rri, una delegazione cittadina del comitato pendolari e amministrazione, si riesca a rendere operativo il servizio navetta che colleghi la stazione ferroviaria al centro, facendo coincidere arrivi e partenze con quelle dei principali collegamenti ferroviari, stimolando altresì l’integrazione di biglietti e abbonamenti treno+bus.

Questo il senso di una mozione presentata dal movimento Città Aperta e dal gruppo 5 Stelle per Barcellona e dai consiglieri Antonio Dario Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti. Da decenni è stata cancellata la stazione nella parte finale di via Roma, che era organica in centro città e ora è localizzata in un sito lontano, più vicino al casello autostradale.

Il capolinea Ast era ed è tutt’oggi distante rispetto alla stazione e i collegamenti risultano gravemente carenti, con orari e collocazione delle fermate di difficile consultazione e scarsamente allineati con gli orari di partenza e di arrivo dei treni.

A questo punto l’amministrazione potrebbe farsi promotrice dell’incontro tra le parti per assicurare una migliore intermodalità; un collegamento stabile darà anche la possibilità a visitatori di raggiungere il centro cittadino e le frazioni dove sono presenti luoghi di attrazione turistica, come i tre musei cittadini.