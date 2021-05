Militello Rosmarino, tampona auto in sosta. Tre feriti lievi

Un incidente, con un tamponamento tra due vetture, di cui una in sosta, è avvenuto intorno alle 7:45 di questa mattina sulla SP 161, a Militello Rosmarino.

Per cause da accettare, una Fiat Punto che viaggiava in direzione monte-mare, avrebbe tamponato un Fiat Panda, in sosta a bordo strada. Con l’urto la Fiat Panda, veniva spinta oltre la carreggiata, in un terrapieno.

Sono rimasti feriti, seppure in modo lieve, il conducente e passeggeri della Fiat Punto, marito, moglie ed un altro familiare, tutti di S. Agata Militello, soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di S. Agata Militello per gli accertamenti del caso.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di S. Agata Militello per i rilievi.