Coronavirus- Tortorici, sale a 95 il numero dei positivi

Sembra destinato a superare quota 100 il numero dei contagiati da coronavirus nel territorio oricense. Sono, infatti, 95 i casi di positività ai test per la rilevazione dell’infezione da Sars-Cov2 complessivamente registrati: 85 sono le persone risultate positive al tampone molecolare e 10, invece, quelle positive al test rapido.

Per quattro persone, già positive nei giorni scorsi al test rapido è giunta, invece, conferma della positività attraverso il tampone molecolare.

Nel comune nebroideo, che resterà in zona rossa sino al prossimo 12 maggio, sono 137 le persone poste in isolamento per contatto con soggetti postivi.