Capo d’Orlando – Inaugurato l’hub vaccinale, nel weekend sarà operativo – VIDEO

Stamattina il direttore generale dell’Asp di Messina Bernardo Alagna ha inaugurato il centro vaccinale di Piazza Bontempo Capo d’Orlando, che sarà pienamente operativo nel fine settimana.

Sul portale regionale è già possibile prenotarsi per la vaccinazione nell’hub orlandino, che potrebbe già essere operativo senza prenotazione per tutti gli aventi diritto, ma si attendono in tal senso indicazioni dell’Asp di Messina, che sta riprogrammando la campagna vaccinale in raccordo con l’Assessorato Regionale alla Salute, che da domani aprirà anche a chi ha superato i 50 anni, inclusi i nati nel 1971.

“Contiamo di tenere aperto l’hub tutti i giorni dalle 8 alle 20 compresi sabato e domenica in modo da accelerare la campagna vaccinale in questo comprensorio turistico – ha precisato il Direttore Generale dell’Asp Alagna – verranno somministrati tutte le tipologie di vaccini attualmente disponibili per le categorie over 60, over 80 e per le categorie fragili”.



Stamattina erano presenti anche il direttore sanitario dell’Ospedale di Sant’Agata Militello Antonino Giallanza, il dirigente del dipartimento di prevenzione dello stesso nosocomio santagatese Pino Iannì e i rappresentanti delle imprese (Irritec, Eurofood e C.P.R. Consulting) che hanno contribuito alla nascita della struttura, unica sul territorio provincia le ad essere realizzata con una stretta collaborazione pubblico-privato.